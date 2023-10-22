Ukrayna'da drone endişesi: Çin kısıtlama getirdi Pekin yönetiminin yeni kısıtlamaları, tedariki etkileyici nitelikler taşıyor. Ukrayna ordusunun drone sağlayıcıları, "Gelecekte ne yapacağımız belirsiz" dedi.

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Drone'lar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki ülke tarafından kullanılıyor.

Ancak Çin'in ihracata kısıtlama getirme hamlesi, tedarikte sorun olabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Birçoğu ticari olarak Çin'de üretilen drone'larla ilgili olarak, "Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sunulan Çin insansız hava aracı ve parçalarının sayısında azalma olduğuna dair belirtiler var." denildi.

Ukrayna'nın aylık drone kaybı 10 bin

Londra merkezli düşünce kuruluşu olan Rusi'ye göre, Ukrayna ayda yaklaşık 10 bin drone kaybediyor.

Çin hükümetinin getirdiği yeni kısıtlamalar, 1 Eylül'de yürürlüğe girdi. Karar, ağırlığı 4 kiloyu aşan uzun menzilli drone'ların yanı sıra bazı kameralar ve radyo modülleri gibi drone ile ilgili ekipmanlar için de geçerli.

Çin: Askeri amaçlarla kullanılamaz

Bu tür ekipmanların Çinli üreticilerinin ihracat lisanslarına başvurmaları ve kullanıcı sertifikaları sunmaları gerekiyor.

Pekin hükümeti, ticari Çin insansız hava araçlarının askeri amaçlarla kullanılmaması gerektiğini söylüyor.

Tedarik sorunu endişesi

Ukraynalı gönüllüler ve askerler, Çin'in son kısıtlamalarının şimdiye kadar insansız hava araçlarının kullanılabilirliği üzerinde çok az etki yarattığını belirtiyor.

Ancak parça tedarikinin etkilendiğini söylüyorlar ve durumun gelecekte daha da kötüleşebileceğinden endişe ediyorlar.

"Gelecekte ne yapacağımız belli değil"

BBC'nin haberine göre, Ukrayna ordusuna insansız hava araçları sağlayan en büyük Ukraynalı gönüllü gruplarından biri olan Dignitas'ın Başkanı Lyuba Shypovych, şöyle dedi:

Şimdilik tek değişiklik, Avrupa depolarında kalan stokları daha aktif bir şekilde satın alıyor olmamız.

Shypovych, "Gelecekte ne yapacağımız ise belli değil." diye ekledi.