Kiev'de, savaş nedeniyle eğitim alan askerin personelin ardından gençler ve çocuklar da eğitim görmeye başladı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor...

Rus güçleri, belirledikleri hedefleri vurmaya devam ederken savaş nedeniyle her iki ülke de ordusunda ağır kayıplar verdi.

Ukrayna ordusu saldırılara karşı mücadele ederken, diğer yandan sivil vatandaşlar da imkanlarını seferber etti.

Savaşta 7'nci ay

7 ayın geride kaldığı savaş tüm şiddetiyle devam ederken, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı sağlık çalışanları askeri personele ilk yardım eğitimi vermişti.

Ardından gençler de gönüllüler tarafından ilk yardım eğitimi almaya başladı.

Ukraynalı gençlere gönüllülerden ilk yardım eğitimi VİDEO



Gençlere kapsamlı eğitim

AA'nın aktarımına göre; Gençler ve çocuklar, İspanya'nın Barselona kentinden gelen gönüllüler tarafından kalp masajından yaraya dikiş atılmasına kadar birçok konuda bilgilendirildi.

İşte eğitimden kareler...