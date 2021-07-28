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    Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

    Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.07.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 16:13
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    Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

    Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "WT-10 Advantic" hafif motorlu spor uçak, İvano-Frankivsk bölgesinin Şeparivtsi köyündeki bir evin üstüne düştü.

    Uçağın düştüğü ev alev alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

    PİLOT VE 3 YOLCU ÖLDÜ

    Nedeni henüz belirlenemeyen uçak kazasında, pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirdi.

    Yolcuların yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

    Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü VİDEO

    Ukrayna da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü #1

    Ukrayna da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü #2

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