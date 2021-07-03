Ukrayna’da kadın askerlerin topuklu ayakkabı giymesi ülkede kriz çıkardı

Resmi tören provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesi ülke genelinde tepkilere neden oldu.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından önümüzdeki ay bağımsızlığının 30. yılını kutlamaya hazırlanan Ukrayna'da kadın askerlerin resmi tören provası ülke gündemine oturdu.

TOPUKLU AYAKKABI GİYDİRDİLER

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından provaya dair paylaşılan fotoğraflarda kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürütüldüğü anlara tepki yağdı. Her gün 07.30-08.30 ve 15.00-18.00 saatleri arasında 4 saatlik provalarda topuklu ayakkabı giydirilmesine yönelik çok sayıda kişi, bunun haksız bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Eski askerler, eleştirmenler ve gazetecilerin çoğu, ülkede birçok problem varken, başka problemler çıkarmanın gereksiz olduğunu belirtti.

"SAÇMALIK VE AŞAĞILAMA"

Ukrayna Meclisi Başkan Yardımcısı Elena Kondratyuk Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran’a tepki göstererek "Bu saçmalığı Ukrayna Savunma Bakanlığı sitesinde gördük. Sayın Savunma Bakanı, siz ülkemizi ve ordumuzu NATO standartlarına bu şekilde mi yaklaştırıyorsunuz? Bu bir aşağılamadır" şeklinde konuştu.

ÖZÜR' VE 'SORUŞTURMA' BEKLENİYOR

Kondratyuk, yetkililerin kadınları “aşağıladıkları” için kamuoyu önünde özür dilemeleri ve soruşturma yürütmeleri gerektiğini söyledi.

"ALAY EDİLMEYİ HAK ETMİYORLAR"

Golos partisi üyesi Inna Sovsun, sağlık risklerine işaret ederek "Bundan daha aptalca, zararlı bir fikir hayal etmek zor" dedi. Ayrıca Ukraynalı kadın askerlerin de erkekler gibi hayatlarını riske attığını ve alay edilmeyi hak etmediğini söyledi.

SAVUNMA BAKANINA HEDİYE ETTİLER

Karara tepki gösteren bazı milletvekilleri de Ukrayna Meclisi’nde Savunma Bakanı Taran’ın yanına giderek kendisine topuklu ayakkabı hediye etti.

İktidar partisi milletvekillerinden İrina Vereşuk da yaptığı açıklamada Taran’a tepki göstererek "Sayın Bakan’ın bugün aldığı topuklu ayakkabılar, reform yapma ve tutumu değiştirme zamanının geldiğinin sembolik bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.