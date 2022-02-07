Başkent Kiev'de 3 milyon kişiyi barındıracak sayıda sığınağın bulunduğu belirtildi. Sivil Savunma yetkilisi, "Askeri çatışmaya hazırız" dedi.

Ukranya sınırındaki Rus ordusunun askeri hareketliliği artmış durumda.

ABD ve NATO, Ukrayna'ya destek için birliklerini Avrupa'nın doğusuna kaydırmaya karar verdi.

3 MİLYON KİŞİYE KADAR BARINMA SAĞLIYOR

İşgal girişimi karşısında Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sığınaklar gündeme geldi.

Washington Post'a konuşan Sivil Savunma Departmanı'ndan Viktorovych Herasymov, Kiev'deki sığınakların 3 milyon kişiye kadar barınma sağlayabildiğini belirtti.

HAVA GEÇİRMEZ KAPI

Kiev'de iş hayatını sürdürenler için 500'e yakın sığınak bulunduğunu belirten Herasymov, nüfusun kullanabileceği 4 bin 500 çift amaçlı sığınak olduğunu söyledi.

Herasymov, "Bu sayıdaki tesisler, 3 milyon kişiye kadar barınma sağlayabilir. Acil bir durumda konut bakım ofislerinin çalışanlarını korumak için hava geçirmez bir biçimde kapatılmış sağlam bir kapı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Rus işgaline karşı sığınaklar gündemde VİDEO



"ASKERİ ÇATIŞMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Söz konusu yetkili, sığınakların şok dalgalarına, mermilere ve enkaza karşı dirençli olduğunu kaydetti ve ekledi:

"İçeri radyoaktif toz ve toksik kimyasallar giremez. Askeri çatışmaya her zaman hazırız."