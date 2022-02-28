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    Ukrayna'da silah bırakan Rus askerlerine af ve para teklifi

    Ukrayna'da silah bırakan Rus askerlerine af ve para teklifi

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 23:52
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    Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ediyor.

    Özellikle Odessa ve dört bir yandan kuşatılan başkent Kiev'de Ukraynalılar, Rus ordusuna karşı direnişte..

    UKRAYNA'DAN RUS ASKERLERİNE TEKLİF

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerine bir teklifte bulundu.

    Silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verildi.

    "SİLAHINI BIRAKIRSAN AF VE 5 MİLYON RUBLE GARANTİSİ VERİYORUZ"

    Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek"

    Ukrayna da silah bırakan Rus askerlerine af ve para teklifi #1


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