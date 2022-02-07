Olası Rus işgaline karşı alarm durumuna geçen Ukraynalı siviller, gönüllü olarak askeri eğitimlerde yer almaya başladı.

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında her an patlak verebilecek bir savaşı konuşuyor.

Belarus ile 10 Şubat'ta düzenleyeceği ortak askeri tatbikat kapsamında askerlerini bu ülkeye gönderen Rusya, hava savunma ve füze sistemlerini de Belarus da konuşlandırdı.

UKRAYNALI SİVİLLER TEYAKKUZDA

Belarus'un Ukrayna sınırına yakın noktalarındaki askeri hareketlilik dikkat çekerken, Ukraynalı siviller şekillenmeye başlayan tablonun ardından teyakkuza geçti.

NİŞAN ALMAYI ÖĞRENİYORLAR

Bu kapsamda Ukrayna ordusundan emekli bir grup asker tarafından başlatılan silah eğitimi devam ediyor. Gönüllü siviller, kendilerine dağıtılan tahta kalaşnikofla silah tutmayı ve nişan almayı öğreniyor.

Ukrayna'da sivillere silah eğitimi devam ediyor ViDEO

"SAVAŞ ÇIKARSA..."

Öte yandan ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı "her an işgal edebileceği" kanaatine sahip.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Savaş çıkarsa, Ukrayna'ya muazzam bir insani maliyeti olacak ama hazırlıklarımız ve müdahalemiz karşısında Rusya'nın da stratejik bedel ödeyeceğine inanıyoruz." dedi.

"HER AN SALDIRI OLABİLİR"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tehdidi için "Hemen yarın da olabilir, haftalar da sürebilir." diyen Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, askeri konuşlandırmalarda Ukrayna'ya karşı "her an saldırgan bir eylemde" bulunabileceğini söyledi.

50 BİN CAN KAYBI, 5 MİLYON MÜLTECİ TAHMİNİ

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yapmıştı.

Kendilerini Rus işgali girişimine karşı dirençli hale getirmek isteyen Ukraynalı siviller de genciyle ve yaşlısıyla silah eğitimlerinde yer alıyor.

ASKERİ EĞİTİMDE SAVUNMA TAKTİKLERİ ANLATILIYOR

Euronews'in aktardığına göre, uygulanan programda savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktiklerini içeren temel askeri eğitim veriliyor.

Böylece siviller, alacakları eğitimle kendilerini ve sevdiklerini işgale karşı korumayı hedefliyor.