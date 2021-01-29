Euro
8.8569
-0.53%
Dolar
7.2861
-0.66%
Altın
438.91
1.03%
Borsa
1.485
-0.92%
Bitcoin
265.290
13.71%
EXEN Coin
17.74
-1.60%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Ukrayna'da Sputnik V aşısı yasaklandı

    Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısı, Ukrayna’da yasaklandı.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da Sputnik V aşısı yasaklandı

    Ukrayna Parlamentosu, Rusya’da koronavirüse karşı üretilen "Sputnik V" aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.

    "ŞÜPHELİ AŞI"

    Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Ukrayna Meclisi Sağlık Komisyonu, agresif ülke Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V’in satışını Ukrayna genelinde yasakladı. Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak." ifadelerini kullandı.

    Sputnik V

    Sputnik V

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir