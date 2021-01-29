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Ukrayna'da Sputnik V aşısı yasaklandı
Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısı, Ukrayna’da yasaklandı.
- İHA
- 29.01.2021 - 16:32
- Güncelleme : 29.01.2021 - 17:11
Ukrayna Parlamentosu, Rusya’da koronavirüse karşı üretilen "Sputnik V" aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.
"ŞÜPHELİ AŞI"
Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Ukrayna Meclisi Sağlık Komisyonu, agresif ülke Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V’in satışını Ukrayna genelinde yasakladı. Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak." ifadelerini kullandı.