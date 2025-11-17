Ukrayna’da Türk bayraklı tankere drone saldırısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ile Rusya arasında 2022 yılının Şubat ayından beri süren savaş, bölgede faaliyet gösteren ticari gemileri de tehdit ediyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan İzmail Limanı'na, saat 02.00 sıralarında Türk bayraklı LPG yüklü geminin tahliye işlemleri devam ederken drone saldırısı gerçekleşti.

Saldırının ardından gemide yangın çıktı.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesindeki tankerde, saldırı sırasında 16 Türk personelin bulunduğu öğrenildi.

GEMİDEKİ TÜRK PERSONEL HERHANGİ BİR YARA ALMADI

Mürettebatın, gemiyi hızlı bir şekilde tahliye ederek güvenli alana geçtiği açıklandı.

Olayla ilgili Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir.

Ekiplerin yangına hızla müdahale ettiği, geminin güvenlik altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KARADENİZ'DE RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

13 Nisan 2022'de Ukrayna, Karadeniz’de Rus Karadeniz Filosu'na ait “Moskova” isimli amiral gemisini vurduğunu duyurdu. Rus tarafı, geminin çıkan yangın sırasında gövdesinde mühimmat patlaması sonucu hasar aldığını ve battığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİYLE TAHIL ANLAŞMASI

22 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında, dünyadaki olası bir gıda krizini önleyecek "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

SİVASTOPOL'DA RUS DONANMASINA SALDIRI

29 Ekim’ 2022'de Ukrayna'nın, Sivastopol’da Rus donanmasına yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya, saldırıda zarar gören gemilerin tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığını bildirdi.

DOĞALGAZ BORU HATLARINA YÖNELİK SABOTAJLAR

Ekim ayında Avrupa’ya doğal gaz sağlayan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlar sonunda sızıntıların meydana geldiği açıklandı. Türkiye’ye gaz gönderilen TürkAkım boru hattına yönelik de sabotaj girişimleri önlendi.

TÜRKİYE SAHİLLERİNE VURAN İHA'LAR

Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye kıyılarında bugüne kadar çok sayıda İHA ve patlamamış mühimmat karaya vurdu.

Yabancı cisimler, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.