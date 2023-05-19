Ukrayna'da uranyum deposu vuruldu: Radyoaktif dumanlar Avrupa'ya ilerliyor Rusya'dan yapılan açıklamada Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmat deposununun vurulması sonucu ortaya çıkan radyoaktif dumanların yükselerek Batı Avrupa'ya doğru ilerlediği belirtildi.

İHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

Avrupa'da radyoaktif tehlike

Son olarak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'da Batı tarafından tedarik edilen seyreltilmiş uranyum mühimmatı deposunun vurulması sonucu radyoaktif bir bulutun Batı Avrupa'ya doğru ilerlediğini ifade etti.

Vurulan mühimmat deposunun Polonya sınırına yakın olduğunu belirten Patruşev, Polonya'da radyasyon artışının kaydedildiğini aktardı.

Patruşev ayrıca ABD'nin Ukrayna topraklarında kullanmak üzere kimyasal ve biyolojik silahlar geliştirdiğini ve bu silahları çoktan kullanmaya başladığını sözlerine ekledi.