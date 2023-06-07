Ukrayna’da vurulan baraj, çevre sorunlarına neden oldu Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu, toplu balık ölümlerinin yaşandığı iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, "İnsan yapımı çevre katliamı" tanımlaması yaptı.

AA

Ukrayna'da devam eden savaşta bir baraj, saldırının hedefi oldu.

Vurulan barajdan akan suya ilişkin Kiev yönetiminden açıklama yapıdı.

Sosyal medyada Dnipropetrovsk bölgesinin Dnipro Nehri kıyısındaki Maryanske köyünde toplu balık ölümüne ilişkin görüntü paylaşıldı.

Toplum balık ölümü iddiası

Görüntüde, suyun çekildiği büyük bir alanda çok sayıda balığın bir kısmının ölü bir kısmının da susuzluktan çırpınması yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, toplu balık ölümünün Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

"İnsan yapımı çevre katliamı"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından söz konusu görüntüyü paylaşarak, “Rusya tarafından gerçekleştirilen insan yapımı çevre katliamı.” ifadesini kullandı.

İçme suyu sorunu oluştu

Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu su basan bölgelerde içme suyu sorunu meydana geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehri sakinlerinin dükkanlardan büyük şişe suları toptan satın aldığına ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, büyük şişe suların bulunduğu rafların boşaltıldığı görüldü.

Ukrayna makamları, Kahovka Barajı'ndan kullananlar için içme suyu sağlama çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Dnipro Nehri'ne 150 ton akaryakıt karıştı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün yaptığı açıklamada, Kahovka HES’in makine bölümünün tahrip olması nedeniyle 150 ton akaryakıtın Dnipro Nehri'ne karıştığını belirtmişti.

Klimenko, gerekli donanıma sahip grupların çevre felaketinin olası sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere çalışmalara başladığını ifade etmişti.

Kahovka HES’in vurulması sonucu yaklaşık 80 yerleşim yeri sel bölgesi ilan edilmiş, barajından vurulmasından sonra 24 saat içinde 23 yerleşim yerini su basmıştı.