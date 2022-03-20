Ukrayna’da, yetim bebekler çatışma bölgesinden kurtarıldı

2 hafta boyunca sığınaklarda kalan Sumy bölgesindeki 71 yetim bebek, insani koridor açılmasıyla çatışma bölgesinden kurtarıldı. Bebeklerin başka ülkelerden evlat edinildiği belirtildi.

Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın olan Sumy bölgesinde, 2 haftadır sığınaklarda saklanan 71 yetim bebek, insani koridorun açılmasıyla çatışma bölgesinden uzaklaştırıldı.

Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık iki haftadır bu bebekleri saklıyorduk. Onları başka ülkelerden evlat edinecek kişiler neyse ki hızlıca bulundu. İnsani koridorun açılmasıyla ilk fırsatta ailelerini çeşitli nedenlerle kaybeden bu bebekleri çatışma bölgesinden uzaklaştırdık”

“BİR SÜRE ONLARA ANNE VE BABA OLDUK”

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kalp Enstitüsü Genel Müdürü Todurov Boris Mikhailovich, sosyal medya paylaşımında, “Ebeveynleri yok ve bir süre onların anne ve babası olduk. Devam ediyoruz. Bugün cephe hattı her birimizin önünden geçiyor. Bebekleri Sumy Yetimhanesi'nden aldık.” dedi.