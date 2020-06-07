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    Ukrayna’da yolcular maske uyarısı yapan vatmanı dövdü

    Ukrayna’da tramvay vatmanı, yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca darp edildi.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 07:54
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    Ukrayna’da yolcular maske uyarısı yapan vatmanı dövdü

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 33K numaralı tramvayın vatmanı Petra Zaparojtsa Durağı'na geldiği sırada maskesiz yolcuları uyarınca tartışma çıktı.

    Ukrayna’da yolcular maske uyarısı yapan vatmanı dövdü VİDEO

    SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

    Tartışmanın giderek büyümesi sonucu öfkeli yolcular vatmanı tramvaydan indirerek, sokak ortasında dövdü.

    Polisin olay yerine gelmesi ile vatman öfkeli yolcuların elinden kurtarıldı. Vatman, kendisine saldıran yolculardan şikayetçi oldu.

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