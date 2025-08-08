Ukrayna’da zorla askere alım işlemleri devam ediyor

Ukrayna-Rusya arasında süren savaş devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile anlaşarak savaşı bitirmek üzere hamle yaptıklarını söyledi.

Ancak bölgeden gelken görüntüler, özellikle Ukrayna tarafında durumun iyiye gitmediğini anlatıyor.

Ukrayna'da bir vatandaşın zorla askere götürüldüğü anlar, saniye saniye kaydedildi.

GİTMEMEK İÇİN DİRENDİ BAŞARILI OLAMADI

Askerler tarafından etrafı çevrelenen adam, arabaya bindirilmeye çalışıldı. Uzun süre arabaya binmemek için direnen adam, daha fazla karşı koyamadı ve askerler tarafından götürüldü.

"BIRAKIN ÇOCUĞU"

O sırada çekim yapan bir kadın da askerlere bağırarak, "Bırakın çocuğu bırakın. Lanet olsun. Siz ne yapıyorsunuz, bırakın onu. Neden ona vuruyorsunuz?" dedi.