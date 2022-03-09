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    Ukrayna'daki küçük kız sığınakta şarkı söyledi

    Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan Amelia’nın 'Let It Go' şarkısını söylediği anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 11:00
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    Ukrayna'daki küçük kız sığınakta şarkı söyledi

    Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki saldırı devam ederken, ailesiyle birlikte sığınakta kalan bir çocuğun şarkı söylediği anlar büyük beğeni topladı.

    Karlar ülkesi animasyon filminin 'Let It Go' şarkısını söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych, sığınakta bulunan diğer bölge sakinleri tarafından ilgiyle dinlendi.

    KÜÇÜK AMELİA SIĞINAKTA ŞARKI SÖYLEDİ

    Amelia'yı dinleyenlerden biri, küçük kızın şarkı söylediği anları annesinden izin alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

    Amelia ve 15 yaşındaki erkek kardeşi Misha’nın Polonya’ya ulaştığı öğrenildi.

    "ÇOK YETENEKLİ BİR MELEK OLDUĞUNU  BİLİYORDUM"

    Polonya’da büyükannesiyle güvende olan Amelia’nın annesi Lilia ve babası Roman’ın Kiev’de kaldığı belirtilirken küçük kızın annesi, "Amelia'nın çok yetenekli ve tatlı bir melek olduğunu her zaman biliyordum. Şimdi tüm dünya biliyor. Çocuklarıma veda ettiğim için çok üzgünüm ama onların güvende olduğundan emin olmak şu anda yapılacak en mantıklı şeydi." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna daki küçük kız sığınakta şarkı söyledi #1

    Ukrayna daki küçük kız sığınakta şarkı söyledi #2

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