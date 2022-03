Haberler

Ukrayna'daki küçük kız sığınakta şarkı söyledi

Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan Amelia’nın 'Let It Go' şarkısını söylediği anlar, sosyal medyada ilgi gördü.