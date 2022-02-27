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    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşların mobil hat borçlarının ertelendiğini duyurdu.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 20:18
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    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının telefon borçlarını erteledi.

    "ÜCRETSİZ PAKETLER TANIMLANDI"

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde mobil operatörler tarafından; Ukrayna'daki vatandaşlarımızın mobil hatlarına 24 Şubat'tan başlamak üzere konuşma, SMS ve internet paketleri ücretsiz olarak tanımlandı. 27 Şubat itibariyle mobil operatörler, Ukrayna'daki vatandaşların kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yeniledi" denildi.

    BORÇLAR ERTELENDİ

    Ayrıca, mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlattığı ve her türlü borçtan dolayı kısıtlamanın da durdurulduğu bildirildi.

    Ukrayna daki Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi #1

     

     


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