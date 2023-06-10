Ukrayna'dan Bahmut açıklaması: 1400 metre ilerledik

AA

Ukrayna ordusu, Bahmut'ta Rus güçlerine karşı kazanımlar elde etmeyi hedefliyor.

Daha önce açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, "Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerledik." demişti.

Son açıklamayı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetleri Sözcüsü Sergey Çerevatıy yaptı.

Çerevatıy, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde 1400 metre ilerlediğini bildirdi.

Bir televizyon programında doğu cephesindeki duruma ilişkin açıklama yapan Çerevatıy, Ukrayna ordusunun Bahmut'ta kaydettiği ilerlemeye değinerek şöyle dedi:

Son bir günde cephe hattının çeşitli yerlerinde 1400 metreye kadar ilerlemeyi başardık. Düşman aktif bir savunma yürütüyor ve birliklerimizi vuruyor.