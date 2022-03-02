Başkent Kiev’deki Dorogojiçi metro istasyonu, Rus saldırılarından korunmak isteyen sivil vatandaşların sığınağı haline geldi.

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi 7’nci gününde de devam ediyor…

Başkent Kiev başta olmak üzere, birçok bölgeden patlama ve siren sesleri yükseliyor.

Birçok Ukraynalı, güvenli bölgelere geçebilmek için evlerini terk etti. Polonya ve Romanya sınırından geçen birçok Ukraynalı, gözyaşları içerisinde ülkelerini terk etti.

Diğer yandan ülkelerini terk etmeyenler sığınaklarda ve metro istasyonlarında kalmaya devam etti.

DOROGOJİÇİ METRO İSTASYONU SIĞINAK OLDU

Kiev'de Dorogojiçi metro istasyonu çok sayıda sivilin sığınağı oldu.

Evsizler de dahil birçok Ukraynalı, kısıtlı imkanlar ile Rus saldırılarının biteceği günü beklemeye başladı.

Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülen istasyonlarda, halkın yerlere attıkları yataklarda yattıkları görüldü.

Ukrayna'da siviller metro istasyonlarına sığındı ViDEO