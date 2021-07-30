Ukrayna'dan Türkiye'ye yangın desteği

Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi gönderdi.

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine Ukrayna'dan destek geldi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, 2 itfaiye uçağının bugün Türkiye’ye gittiğini duyurdu.

İKİ UÇAK VE ÖZEL EKİP SEVKİ

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020’de afet alanında varılan iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı kapsamında Türk itfaiyecilerine yardım etmek amacıyla Ukrayna, 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı ile birlikte destek grubu gönderdi." denildi.

Söz konusu açıklamada, gönderilen destek ekibinin dağlık alanlarda tecrübeli ve Karadağ, İsrail, Gürcistan’daki büyük çaplı yangınlarda görev almış deneyimli ekip olduğu da belirtildi.