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    Ukrayna'dan Türkiye'ye yangın desteği

    Ukrayna, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi gönderdi.
    • AA
    • 30.07.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 13:26
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    Ukrayna'dan Türkiye'ye yangın desteği

    Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine Ukrayna'dan destek geldi.

    Ukrayna Devlet Acil Servisi, 2 itfaiye uçağının bugün Türkiye’ye gittiğini duyurdu.

    İKİ UÇAK VE ÖZEL EKİP SEVKİ

    Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020’de afet alanında varılan iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı kapsamında Türk itfaiyecilerine yardım etmek amacıyla Ukrayna, 2 AN-32 P tipi itfaiye uçağı ile birlikte destek grubu gönderdi." denildi.

    Söz konusu açıklamada, gönderilen destek ekibinin dağlık alanlarda tecrübeli ve Karadağ, İsrail, Gürcistan’daki büyük çaplı yangınlarda görev almış deneyimli ekip olduğu da belirtildi.

    Ukrayna dan Türkiye ye yangın desteği #1

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