Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
482.711
-1.10%
EXEN Coin
34.45
5.86%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı

    Bir canlı yayına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko’nun konuşması, kedisi tarafından bölündü.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı

    Ukrayna’da yayın yapan Ukraine24 kanalına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko’nun konuşması, ‘davetsiz’ bir misafir tarafından bölündü.

    Canlı yayında açıklamalarda bulunan Geraşçenko’nun ekranında kedisinin kuyruğu görüldü.

    EĞLENCELİ ANLARA SEBEP OLDU

    Programın sunucusu Natasha Vlaschenko, Bakan Geraşçenko'ya “Ne kadar hoş. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte canlı yayına çıkmaya çalışan kim?” diye esprili bir şekilde soru yöneltti.

    Geraşçenko, daha sonra kediyi kucağına alarak stüdyodakilere gösterdi. O anlar stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı

    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı #1

    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı #2

    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı #3

    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı #4

    Ukraynalı bakan yardımcısının canlı yayında kedisiyle imtihanı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir