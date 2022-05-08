Ukraynalı bilim insanları ülkeyi terketmeme kararı aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gölgesinde bilimsel araştırmalarına devam eden bilim insanları, ülkede kalarak çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 70 günü aşkın süredir devam eden savaş birçok iş kolunu olumsuz etkiledi. İnsanlar işlerinden, yerlerinden, ailelerinden oldu.

Ukrayna'da savaşın gölgesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı ise dikkatleri üzerlerine çekti.

Ukrayna'da yaşayan 40 yaşındaki zoolog Anton Vlaschenk, şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov kentinde tüm bomba seslerine rağmen çalışmalarına devam ediyor.

"Burada kalmamız Rus işgaline karşı bir direniş"

Vlaschenko, çalışmalarına devam etmeyi bir meydan okuma olarak görüyor.

Çevrimiçi bir toplantıda konuşan Vlaschenko, "Ukrayna'da kalmamız, çalışmaya devam etmemiz, bu Rus işgaline direniştir." dedi.

Ukrayna'da savaşın sürdüğü esnada yapılan bir araştırmaya göre 100 bin kadar akademisyen ülkede çalışmalarına devam ediyor. Akademisyenler, savaşın beyin göçüyle sonuçlanmasını istemediklerini ifade ettiler.

Akademisyenler ayrıca savaşın bitmesinin ardından ülkede profesyonel toparlanmayı tüketmek istemediklerini söylediler.





"Savaş olsa bile iyi bilim yapmaktan bizi alıkoyamazlar"

Savaş başladıktan kısa bir süre sonra, 34 yaşındaki astronom Ivan Slyusarev Harkov Ulusal Üniversitesi'nin ekipmanlarını korunaklı bir sığınağa taşınmasına yardım etti.

Ülkede uluslararası bilim yarışmalarına öğrenci hazırlayan Oleksiy Golubov, "Savaş gibi olumsuzlukların bile bizi iyi bilim yapmaktan ve iyi bir eğitim almaktan alıkoyamayacağını kanıtlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





Akademisyenler Ukrayna için savaşıyor

Ülkede Kiev Taras Şevçenko Ulusal Üniversitesi tarih bölümü dekanı Ivan Patrilyak gibi bazı akademisyenler askere gitti.

Patrilyak 18 ay önce, İkinci Dünya Savaşı'nın mirası üzerine panellerde konuşmacılık yapıyordu. Patrilyak şuan Kiev savunması için bir bölgede savunma birimiyle birlikte hareket ediyor.



