Rusya sınırına yakın bölgede toplanan halk, olası işgal girişimine tepkilerini dile getirdi.

Askeri yığınakların yapıldığı ve savaş çanlarının çaldığı bir dönemde Rusya sınırına yakın olan Harkov kentinde gösteri düzenlendi.

Ukrayna bayrağı ve çeşitli pankartlar taşıyan binlerce gösterici, ülkenin ikinci büyük kentinde Rusya karşıtı sloganlar attı.

"HARKOV UKRAYNA'DIR"

Binlerce kişinin katıldığı protestoda göstericiler ellerinde, “Harkov Ukrayna’dır” ve "Rus saldırganlığını durdurun" yazılı pankartlar ile Ukrayna bayrağı taşıdı.



Protesto sırasında Ukrayna milli marşının söylenirken,Ukrayna bayrağının yanı sıra Rusya karşısında destek olan ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) gibi müttefiklerin bayraklarının da yer aldığı görüldü.

Ukraynalı göstericiler, Rusya sınırında yürüdü ViDEO



"ŞEHRİMİZİ TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Göstericiler, Harkov’un bir Ukrayna şehri olduğunu ve onu teslim etmeyeceklerini göstermek amacıyla sokağa indiklerini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya sınırına 42 kilometre uzaklıkta bulunan Harkov’u muhtemel bir Rus hedefi olarak tanımlamış, ancak daha sonra sözcüsü Zelenskiy’nin varsayımsal olarak konuştuğunu ifade etmişti.



