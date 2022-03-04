Euro
15.62
-0.13%
Dolar
14.18
0.48%
Altın
883.64
0.51%
Borsa
2012
-0.58%
Bitcoin
590.388
-4.28%
BTXN Coin
36.97
-0.59%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C
    Ukraynalı mülteci sayısı artıyor

    Ukraynalı mülteci sayısı artıyor

    Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.
    • AA
    • 04.03.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 9'uncu güne girildi.

    Çatışmalar şiddetli bir şekilde sürerken bir yandan da Ukraynalılar ülkesinden ayrılmaya devam ediyor.

    Rakamlar ortaya çıktığında 24 Şubat-4 Mart arasında, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyonun üzerinde mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

    EN ÇOK GÖÇ POLONYA'YA OLDU

    Polonya'ya 505 bin 82, Macaristan'a 139 bin 686, Moldova'ya 97 bin 827, Slovakya'ya 72 bin 200, Romanya'ya 51 bin 261, Rusya'ya 47 bin 800, Belarus'a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.

    Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçların arttığını söyledi.

    Ukraynalı mülteci sayısı artıyor #1

    "10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TERK EDEBİLİR"

    Dujarric, "Şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir, bunun 4 milyonu ise komşu ülkelere gidebilir." dedi.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 1 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, çatışmalarda ise 249 kişinin öldüğünü, 553 kişinin de yaralandığını dile getirdi.

    Ukraynalı mülteci sayısı artıyor #2

    Ukraynalı mülteci sayısı artıyor #3

    Ukraynalı mülteci sayısı artıyor #4

    Ukraynalı mülteci sayısı artıyor #5


    İlginizi Çekebilir

    Şanlıurfa'daki kavgada 3 kardeşi öldüren şahıs yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'daki kavgada 3 kardeşi öldüren şahıs yakalandı

    Borsada Al-Sat Nasıl Yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada Al-Sat Nasıl Yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    İzmir'de haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu
    3. Sayfa

    İzmir'de haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

    Görüş Bildir