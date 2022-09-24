Ukraynalı savaş mağdurlarının 7 milyonu ülkesine döndü

Çıkan savaş nedeniylr ülkelerini terk etmek zorunda kalan 11 milyon Ukraynalıdan 7 milyon 200 bini, çatışmaların azaldığı bölgelere geri dönüş yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalı, ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Büyük kesimi sınır ülkelere göç eden Ukraynalılar, Türkiye'ye ve AB ülkelerine de akın etmişti.

Ancak çatışmaların azalması, göçü kısmi olarak durdurdu. Ülkesini terk etmek zorunda kalan 11 milyon Ukraynalı, geri dönüş yoluna girdi.

7 milyonu geri döndü

Birleşmiş Milletler raporuna göre ülkeyi terk etmek zorunda kalan 11 milyon Ukraynalıdan 7 milyon 200 bini, çatışmaların azalmasıyla birlikte geri döndü.

Türkiye'ye 26 Şubat'tan itibaren gelen 407 bin 266 Ukraynalıdan da 366 bin 747'si aynı şekilde, Polonya ve bu ülke üzerinde kendi ülkelerine geri döndü. Türkiye'de kalan Ukraynalı sayısı 40 bin 519 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 40 bin Ukraynalı kaldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek durumunda kalanların daha çok sınır ülkelere gittiğini kaydederek, "Elimizdeki verilere göre 20 Şubat 2022 tarihinden bu yana Türkiye'ye 400 binden fazla Ukrayna vatandaşı giriş yaptı. Bunların çoğu Ukrayna ya da diğer ülkelere dönüş yaptı. Şu an itibarı ile Türkiye’de geçici olarak ikamet eden yaklaşık 40 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. Çoğunlukla vatandaşlarımız Polonya'ya giderek, buradan Ukrayna'ya dönüyorlardı ya da Avrupa ülkelerine gidiyorlardı. Kendi araçları ile Ukrayna'dan çıkış yapan aileler de Bulgaristan-Romanya üzerinden Ukrayna'ya dönüyorlar. Aslında Ukrayna'dan çıkan aileler çatışmaların aktif aşamasını geçmesini uzakta bekleyerek, geçtikten sonra da Ukrayna’ya dönerek, ülkenin yeniden imar çalışmalarına katılmak istediklerini belirtiyorlardı" dedi.

Bodnar, Birleşmiş Milletler raporuna göre savaş nedeniyle Ukrayna'dan 11 milyon vatandaşın çıkış yaptığını belirterek, "Bunlardan 7 milyon 200 bin kişi geri Ukrayna'ya döndü. Fakat süreç devam ediyor. İşgalden kurtarılan yerlere insanlarımız geri dönüyor, orada hayatı devam ettirmemiz ve o bölgeleri yeniden canlandırmamız gerekiyor. Umarım yakın bir zamanda Ukrayna toprakları genelini 1991 yılındaki sınır dahilinde tekrar göreceğiz" diye konuştu.

"Referandumların hukuki ağırlığı olmayacak"

Bodnar, Rusya'nın işgal ettiği Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da yapılan referanduma ilişin de konuştu. Bodnar, Rusya'nın işgal ettiği bu toprakları ülkesine dahil etmek istediğini belirterek, "Bu tür eylemler uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte, insani hukukun da ihlalidir. Uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü ilkesine göre referandumların ilan edileceği tüm topraklar Ukrayna’ya aittir. Ne Ukrayna ne de Ukrayna vatandaşları için söz konusu referandumların herhangi bir hukuki ağırlığı olmayacak. Topraklarımızı düşmanlara karşı daha önce savunduğumuz ve işgalcilerden arındırdığımız gibi bundan sonra da bunları yapmaya devam edeceğiz. Biz de çok iyi biliyoruz ki Rusya söz konusu topraklarda gerçekleştirmek istediği referandumlar için şimdiden oy sayısını bir kenara yazdı. Uluslararası toplumda hiç kimse bunları tanımayacak, bu kesinlikle işgal ettiğimiz topraklarımızı geriye almak için engel olmayacaktır." dedi.