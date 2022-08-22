Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1666
0.06%
Dolar
18.0782
-0.04%
Altın
1.016
0.05%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
395.030
0.97%
BTXN Coin
5.47
-3.69%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C
    Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev'de sergileniyor

    Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev'de sergileniyor

    Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait tanklar, başkent Kiev'de sergileniyor.
    • 22.08.2022 - 02:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu ele geçirilen Rus ordusuna ait tankları başkent Kiev’in sokaklarında sergiliyor.

    Ukraynalılar, sergilenen tankları gezdi

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde sergilenen tankların halk tarafından ilgiyle karşılandığı görüldü.

    Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev'de sergileniyor - VİDEO

    Rus tanklarıyla poz verdiler

    İHA'nın haberine göre; tankların fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmeyen kent sakinleri sosyal medyada “Dünyanın en güzel açık hava müzesi” yorumu yaptı.

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #1

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #2

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #3

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #4

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #5

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #6

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #7

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #8

    Ukrayna nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev de sergileniyor #9


    İlginizi Çekebilir

    Kadıköy’de motokurye alkollü 3 şahsa Mike Tyson yumruğu attı
    3. Sayfa

    Kadıköy’de motokurye alkollü 3 şahsa Mike Tyson yumruğu attı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Yerli pasaport, 25 Ağustos'ta üretime giriyor
    Gündem

    Yerli pasaport, 25 Ağustos'ta üretime giriyor

    Görüş Bildir