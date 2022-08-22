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Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait tanklar, başkent Kiev'de sergileniyor.
- 22.08.2022 - 02:42
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu ele geçirilen Rus ordusuna ait tankları başkent Kiev’in sokaklarında sergiliyor.
Ukraynalılar, sergilenen tankları gezdi
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde sergilenen tankların halk tarafından ilgiyle karşılandığı görüldü.
Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus tankları Kiev'de sergileniyor - VİDEO
Rus tanklarıyla poz verdiler
İHA'nın haberine göre; tankların fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmeyen kent sakinleri sosyal medyada “Dünyanın en güzel açık hava müzesi” yorumu yaptı.