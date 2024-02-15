Ukrayna'nın zararı hesaplandı: Ekonomik toparlanma için 486 milyar dolar şart Hazırlanan rapora göre, Ukrayna'nın doğrudan uğradığı zarar 152 milyar dolar olarak hesaplandı. Gelecek 10 yılda 486 milyar doların gerektiği vurgulandı.

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AA & Ensonhaber

Rus ordusunun saldırıları sonrası ağır hasar alan Ukrayna için zarar hesaplaması yapıldı.

Ukrayna ekonomisi çeşitli sektörlerde telafisi güç zararlara uğradı. Birleşmiş Milletler (BM), oluşan hasarın bilançosunu hesapladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna ekonomisinin Rusya savaşından gördüğü zarara ilişkin tahminlere yer verildi.

Doğrudan zarar 152 milyar dolar

Ukrayna'nın savaş nedeniyle 152 milyar dolar doğrudan zarara uğradığına işaret edilen raporda, hükümetin inşaat ve restorasyon gibi öncelikli görevler için bu yıl 15 milyar dolara ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerekiyor

Raporda, ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerektiği ifade edildi.

Söz konusu miktarın yüzde 17’sinin konut inşaatı, yüzde 15’inin ulaşım, yüzde 14’ünün ticaret ve sanayi, yüzde 12’sinin tarım ve yüzde 10’unun enerji yatırımları için kullanılması tavsiye edildi.

En fazla zarar gören bölgeler

Raporda, savaştan en çok etkilenen alanların konut ve toplumsal hizmetler, ulaştırma, ticaret, sanayi, enerji ve tarım olduğu kaydedilerek, Kiev, Donbas, Herson ve Zaporijya’nın en fazla zarar gören bölgeler olduğuna işaret edildi.

Ukrayna: Rus varlıklarından bize verin

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, raporda yer alan açıklamasında, ülkesi için sağlanacak mali yardımın ana kaynağının, Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları olması gerektiğini bildirdi.

Putin: Haydutluk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına el koyma girişimlerini "haydutluk" şeklinde tanımlamıştı.