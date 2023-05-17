Ukrayna’ya ait intihar İHA’ları, Rus askeri araçlarını vurdu Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA’larıyla Rus ordusuna ait askeri araçların hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

DHA

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl başlayan savaşta zaman zaman roller değişiyor…

Milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden savaş, binlerce askerin ölümüne de yol açsa da taraflar geri adım atmıyor.

Rus ordusuna ait askeri araçlar hedef alındı

Bu kez gözdağı Ukrayna tarafından geldi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA’larıyla Rus ordusuna ait askeri araçların hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

"Zaferi tamamlayana kadar çalışacağız"

Servis’ten yapılan açıklamada, “Ruslar mühimmat eksikliğinden mi şikayetçi? SBU Özel Kuvvetleri gecikme olmaksızın doğrudan hedefe yönelik teslimatlar yapıyor. Bu askerlerimizin çalışmalarının sadece bir kısmı, yakında daha da fazla işgalci ve teçhizatı yok edilecek. Zaferi tamamlayana kadar çalışacağız.” denildi.

Görüntülerde, intihar İHA’larının Rus tankları, askeri cipleri ve diğer zırhlı araçların hedef alındığı görüldü.