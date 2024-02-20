Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu İspanya'da öldürüldü Ağustos 2023'te saf değiştirerek Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un İspanya'nın Alicante kentindeki bir evin garajının girişinde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü duyuruldu.

AA & Ensonhaber

İspanya resmi haber ajansı EFE, jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde 13 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Alicante'de bir sitede bulunan evin garajının ölünde silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ağustos 2023'te saf değiştirerek Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Görgü tanıklarının Kuzminov'ın vücuduna yarım düzine mermi boşaltan saldırganların daha sonra arabayla cesedin üzerinden geçerek kaçtıklarını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten jandarmanın cesedin üzerinde 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait kimlik bulduğu, daha sonra yapılan araştırmalarda ise öldürülen kişinin Rus pilot Kuzminov olduğunun ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Ukrayna da doğruladı

Diğer yandan Ukrayna'nın Kyiv Post gazetesi de Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi'ne dayandırdığı haberinde Kuzminov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının Kuzminov'un Ukrayna'da kalmak yerine İspanya'da yaşamayı tercih ettiğini öne sürdüğü bilgisi verildi.

Helikopter ile Rusya'dan kaçmıştı

Ukrayna ile savaşın başlamasından önce askerliği bırakmaya çalıştığı ve sonrasında da savaşa gitmek istemediği söylenen Rus pilot Kuzminov, 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopter ile Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir asker üsse iniş yapmıştı.

Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmıştı.

Kuzminov, görüntülerde savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısını yapmıştı.