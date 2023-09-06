Ukrayna'ya sürpriz ziyaret: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de Blinken, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kiev'e ulaştı. Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı, Zelensky ile bir araya gelecek.

AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Blinken, tren yolculuğunun ardından başkent Kiev'e ulaştı.

Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Amerikalı Bakan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmeden önce Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de Blinken'ı karşıladığını belirtti.

Ölen askerleri andı

Tiktok'da bizi takip edin

Blinken'ın Kiev'deki gününe savaşta ölen Ukraynalı askerleri Berkovetske mezarlığında anarak başladığını kaydeden Kuleba, şu ifadeleri kullandı:

Bu, özgürlüğümüz ve yaşam hakkımız için hayatlarını feda eden tüm Ukraynalı askerlere duyulan saygının bir göstergesidir.

Ukrayna'ya yeni destek paketi açıklayabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken, burada 2 gün geçirecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)