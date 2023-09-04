Rusya'dan Ukrayna askerlerine müdahale: 4 sürat botu imha edildi
AA

Rus ordusu, botlarına müdahalede bulundu.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırı, Karadeniz'in kuzeybatısında düzenlendi.

Filosu'na ait uçaklar, gece saatlerinde Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna ordusunun çıkarma gruplarını hedef aldı.

4 sürat botu vuruldu

Açıklamaya göre, ABD yapımı Willard Sea Force adlı 4 sürat botu yok edildi. Botlar, Kırım'ın kıyısındaki Tarhankut Yarımadası'na doğru ilerlerken vuruldu.

Savunma Bakanlığı'nın bir başka açıklamasında, Ukrayna'nın saat 01.00 sularında uçak tipi 2 insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarındaki tesislere düzenlediği saldırı girişiminin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerince İHA'lardan birinin Kırım Yarımadası yakınlarındaki Karadeniz suları üzerinde, diğerinin ise Kursk bölgesi semalarında imha edildiği savunuldu.

Yakıt depolama tesislerine düzenlenen saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolama tesislerini vurduklarını bildirmişti.

Vurulan yakıt depolama tesislerinin Ukrayna ordusuna teçhizat tedariki için kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, "Saldırı amacına ulaşmıştır. Belirlenen tüm tesisler vurulmuştur.” ifadesi kullanılmıştı.

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