Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek veren ülkeler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline dünya genelinde tepkiler sürerken, 9 ülke açıktan ve dolaylı desteğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında Ayrılıkçı bölgeler ve NATO'ya yakınlaşma nedeniyle yükselen gerilim, Ukrayna'nın işgali ile neticelendi.

Savaş nedeniyle 500 binden fazla sivil ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, yüzlerce sivil kaybın olduğu bildirildi.

Savaşın şiddeti yer yer yükselerek devam ederken, dünya kamuoyunda Rusya'ya karşı büyük ve sert tepkiler verildi.

RUSYA'YA 9 ÜLKEDEN DESTEK GELDİ

Rusya'ya karşı özellikle Batılı ülkeler tarafından ağır yaptırımlar açıklanırken, bazı ülkeler ise işgali haklı bulduklarını ve desteklerini açık ya da dolaylı bir şekilde ortaya koydu.

BELARUS

İşgalden önce Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor. Belarus'un da savaşa dahil olacağı iddai ediliyor.

KÜBA

Güney Amerika ülkesi Küba, Ukrayna işgalinde Moskova'ya destek veriyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdiklerini bildirdi.

NİKARAGUA

Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, "Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz." şeklinde konuştu.

KUZEY KORE

Ukrayna işgaliyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Rusya'ya destek verildiği ve krizin ana nedeninin ABD olduğu bildirildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan ve 'Rusya'nın güvenliğine yönelik meşru talebinin gözardı edildiği' belirtilen açıklamada ayrıca 'felaketin sorumlusunun Washington olduğu' kaydedildi.

SURİYE

Şam yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını desteklediğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Moskova'nın son hamlesini överek, bunu "dünya barışını savunmaya doğru bir adım" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da iki bölgeyle ilişki kurmak için çalışmaya hazır olunduğu ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının tanınabileceği bildirildi.

DOLAYLI DESTEK VEREN ÜLKELER

ÇİN

Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

HİNDİSTAN

Rusya ile ABD arasında uzun süredir 'denge' politikası güden ve Moskova'ya yakınlığı nedeniyle Washington'da zaman zaman eleştirilen Hindistan da 26 Şubat tarihli BMGK toplantısında Rusya'nın aleyhine oy vermeyerek çekimser kaldı.

İRAN

Tahran ile Moskova'nın yakın ilişkileri uzun süredir biliniyor. İran ile Rusya, dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyor. Tahran yönetimi, Ukrayna işgali konusunda doğrudan taraf tutan bir açıklamada bulunmasa da sürecin Batı tarafından bu duruma getirildiğini belirten çıkışlar yapıyor. Ancak Tahran'dan Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik açıktan bir destek gelmiş değil.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Washington'ın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden görülen BAE'nin çekimser kalması, Batı'da tepkilere neden oldu. Keza, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, işgalin başlamasından bir gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı. Öte yandan Abu Dabi yönetiminden Moskova'ya Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir destek verilmiş değil.