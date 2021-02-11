Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: İran uranyum metali üretme çalışmaları yürütüyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın nükleer bomba yapımında kullanılan uranyum metali üretme üzerinde araştırma yapmayı planladığını açıkladı.

İran'ın nükleer silah yapımında kullanılan uranyum metalini üretme planına yönelik uyarılar ve yaptırımlar yetersiz kaldı.

JCPOA taahhütlerine uymamasının ardından eleştirilerin hedefi olan İran hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından yapılan açıklama dünya gündeminde yer aldı.

IAEA yayınladığı raporlarda, İran’ın şu ana kadar Uranyum’u zenginleştirmiş olduğu yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum metaline geçmeden önce doğal uranyum kullanarak, uranyum metali üretme üzerinde araştırma yapmayı planladığı kaydedildi.

ÜYE DEVLETLER, İRAN'IN URANYUM ÜRETİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

IAEA tarafından yapılan açıklamada, "IAEA Genel Müdür Rafael Mariano Grossi IAEA Üye Devletlerini İran’ın, Tahran Araştırma Reaktörü için yakıt üretme amacının bir parçası olarak uranyum metali üretimi konusundaki araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi" ifadeleri yer aldı.

URANYUM METALİ DOĞRULANDI

Yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen verilerin doğrulandığını belirten IAEA, "Kurum, 8 Şubat’ta İran’ın Esfahan’daki Yakıt Plakası Üretim Tesisinde (FPFP) 3.6 gram uranyum metali doğruladı" dedi.

FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA "ENDİŞELİ"

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu anlaşmanın tüm taraflarının "derinden endişeli" olduklarına ve İran’ın uranyum metal üretiminin sivil bir inanılırlığı olmadığına, fakat potansiyel olarak ciddi askeri etkileri olduğuna dikkat çekilmişti.