Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan İsrail'e nükleer silah uyarısı

AA & Ensonhaber

Gazze'ye kanlı saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun elindeki nükleer silahlar tartışma konusu oldu.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, "Gazze'ye nükleer bomba atabiliriz." tehdidinde bulundu.

Erdoğan: Vakit çok geç olmadan denetlenmeli

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakit çok geç olmadan İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir." dedi.

Dikkatler Tel Aviv yönetiminin elindeki söz konusu silahlara çevrildi.

İsrail'e seslendi: Bu çağrıyı tekrarlıyorum

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), İsrail'e çağrıda bulundu. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi şöyle dedi:

Gazze'de atom bombası kullanılması fikrine tepki

Grossi, İsrailli bir yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez." dedi.

'Kıyamet silahı' diyerek atom bombasını işaret etti

Likud Partisi'nden milletvekili Tally Gotliv, "Kıyamet silahı! Benim görüşüm bu. Tanrı, hepimizin gücünü muhafaza etsin." demişti.

"Kötü adamla kötü olacaksın! Acıma yok! Gazze'yi düzleştirin ve ezin." şeklinde sözler sarf eden Gotliv, saldırgan tavrını paylaşımının devamında da sürdürmüştü:

Gazze'ye asker göndermeyi düşünmeden önce her şeyi yapın. Topçu kabiliyetimiz var. Buna çok büyük bütçeler ayırdık.



Cephaneliğimizdeki her şeyi kullanmalıyız! Askerimizin hayatı Gazze'deki her insandan daha önemli ve kıymetli.