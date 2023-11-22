Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan İsrail'e nükleer silah uyarısı

Gazze'ye kanlı saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun elindeki nükleer silahlar tartışma konusu oldu.
İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, "Gazze'ye nükleer bomba atabiliriz." tehdidinde bulundu.
Erdoğan: Vakit çok geç olmadan denetlenmeli
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakit çok geç olmadan İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir." dedi.
Dikkatler Tel Aviv yönetiminin elindeki söz konusu silahlara çevrildi.
İsrail'e seslendi: Bu çağrıyı tekrarlıyorum
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), İsrail'e çağrıda bulundu. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi şöyle dedi:
Orta Doğu’da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı yapmıştık, bu çağrıyı tekrarlıyorum.
Gazze'de atom bombası kullanılması fikrine tepki
Grossi, İsrailli bir yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez." dedi.
'Kıyamet silahı' diyerek atom bombasını işaret etti
Likud Partisi'nden milletvekili Tally Gotliv, "Kıyamet silahı! Benim görüşüm bu. Tanrı, hepimizin gücünü muhafaza etsin." demişti.
"Kötü adamla kötü olacaksın! Acıma yok! Gazze'yi düzleştirin ve ezin." şeklinde sözler sarf eden Gotliv, saldırgan tavrını paylaşımının devamında da sürdürmüştü:
Gazze'ye asker göndermeyi düşünmeden önce her şeyi yapın. Topçu kabiliyetimiz var. Buna çok büyük bütçeler ayırdık.
Cephaneliğimizdeki her şeyi kullanmalıyız! Askerimizin hayatı Gazze'deki her insandan daha önemli ve kıymetli.
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