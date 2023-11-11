UNİCEF açıkladı: Gazze'deki çocukların yaşama hakkı ellerinden alındı Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 1 milyon çocuğun uçurumun kenarında yaşadığını belirtti.

AA & Ensonhaber

Dünya bir ayı aşkın süredir bir vahşete tanıklık ediyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, gün geçtikçe saldırılarını artırıyor.

Bölgede bir insani dram yaşanırken, son gelen bilgiye göre ise can kaybı sayısı 11 bini geçti...

Bu oranın büyük bir kısmı ise çocuk ve kadınlara ait.

Sağlık sistemi tamamen çöktü, çocuklar tehdit altında

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta kuzey kesim olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesi ve hizmet verilemiyor olmasının çocukların hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerinin pek çok saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerde yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri dışında son 24 saattir hizmet verilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzey kesiminde başka çocuk hastanelerinin de gerek yakıt sıkıntısı gerekse saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı ve bu nedenle aktarıldı.

Çocukların yaşama hakkı ellerinden alındı

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr'un ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze'deki çocukların yaşama hakkının ellerinden alındığı kaydedildi.

"Çocuklar uçurumun kenarında"

Hudr şu ifadeleri aktardı;