UNICEF: Gazze Şeridi dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi" dedi.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 64’üncü günde devam ediyor.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, Gazze Şeridi’ni dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer olarak nitelendirdi.

"Gazze Şeridi dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer"

Khodr yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Gazze Şeridi dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer. Her gün çok sayıda çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığı bildiriliyor. Çocukların oyun oynadığı ve okula gittiği mahallelerin tamamı, içinde yaşam olmayan moloz yığınlarına dönüşmüş durumda.

"Bir milyona yakın çocuk evlerinden zorla göç ettirildi"

UNICEF ve diğer insani yardım gruplarının haftalardır Gazze Şeridi’ndeki insani felaket konusunda çağrıda bulunduğunu hatırlatan Khodr şöyle konuştu:

Sahadaki ekibimiz, uzuvları kopmuş, üçüncü derece yanıkları olan ve etraflarını saran şiddet nedeniyle şoka girmiş çocuklarla karşılaştıklarını anlatıyor. Bir milyona yakın çocuk evlerinden zorla göç ettirildi. Şimdi daha da güneye, su, yiyecek ya da koruma olmadan küçük, aşırı kalabalık alanlara itiliyorlar ve bu da onları solunum yolu enfeksiyonlarına ve su kaynaklı hastalıklara karşı savunmasız kalmalarına neden oluyor.

"İçeri giren miktarlar, ihtiyaca kıyasla hiçbir şekilde yeterli değil"

Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlara uygulanan kısıtlamaların çocuklar için ölüm fermanı olduğunu ifade eden Kohdr şöyle devam etti:

İçeri giren miktarlar, ihtiyaca kıyasla hiçbir şekilde yeterli değil. Bombardıman ve yakıt eksikliği nedeniyle yardım dağıtımı giderek daha da zor hale geliyor. İnsani yardım sistemi, özellikle ateşkesin sona ermesinin ardından uygulanan tedbirlerin yol açtığı aşırı baskı altında.

"Bu durum derhal sona ermeli"

Acil ve uzun süreli bir insani ateşkesin çocukların öldürülmesine ve yaralanmasına son vermenin, sivillerin korunmasının ve bölgeye hayat kurtarıcı yardımların acilen ulaştırılması tek yolu olduğunu vurgulayan Kohdr şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla acı çekilmesini önlemek için büyük ölçeklerde insani yardımların girişlerine izin verilmeli. UNICEF ve insani yardım kuruluşları, kuzey de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin neresinde olurlarsa olsunlar tüm çocuklara ve ailelerine güvenli bir şekilde ulaşabilmelidir. Dünya izliyor, yeterince hızlı hareket edemiyoruz. Bu durum derhal sona ermeli.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 7 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 17 bin 487 Filistinli hayatını kaybetti, 46 bin 480 Filistinli de yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)