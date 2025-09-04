Ünlü marka logosunu değiştirdi! 92 yıllık timsah logosu yerini bakın neye bıraktı

Fransa’nın köklü moda markaları arasında yer alan Lacoste dikkat çeken bir değişiklikle gündeme geldi.

92 yıllık tarihinde ilk kez simgesel logosunda değişikliğe giden moda devi yeni logosuyla moda sektöründe büyük bir yankıya neden oldu.

Kurucusu René Lacoste’un kortlardaki "Timsah" lakabından esinlenerek polo tişörtlerde kullanılan yeşil timsah figürü, markanın en bilinen sembollerinden biri olmasına rağmen ABD Açık’a özel hazırlanan koleksiyonda bu kez farklı bir logo kullanımına yer verdi.

TİMSAH LOGOSUNUN YERİNİ ALIYOR

Lacoste’un yıllardır neredeyse hiç değiştirmediği ikonik timsah logosu, bu kez tenis dünyasının efsane ismi Novak Djokovic için özel olarak yeniden tasarlandı. Markanın CEO’su Thierry Guibert, yaptığı açıklamada, “Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir üyesi.

Bu süre zarfında kazandığı 12 Grand Slam zaferi ve kort dışında temsil ettiği değerler, markamıza büyük katkı sundu. Bu özel logoyla onun başarılarını onurlandırmayı amaçladık” ifadelerini kullandı.