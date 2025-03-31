UNRWA duyurdu: İsrail Gazze'de 2 personelini öldürdü

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail'in saldırılarına ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı..

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "UNRWA'dan 2 meslektaşımız ile Filistin Kızılayından 8 yardım ve ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN YARDIM GÖREVLİLERİNİN SAYISI 408'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden yardım görevlilerinin sayısı 408'e yükseldiğine dikkati çeken Lazzarini, bunlardan 280'den fazlasının UNRWA personeli olduğunu vurguladı.

"CENAZE, İNSANLIK ONURUNA AÇIKÇA AYKIRI ŞEKİLDE DERİN BİR ÇUKURA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU"

Lazzarini, "Dün Refah'ta yaşamını yitiren meslektaşlarımızdan birinin cenazesi, Filistin Kızılayı sağlık görevlilerinin cenazeleriyle birlikte, insanlık onuruna açıkça aykırı şekilde derin bir çukura gömülmüş halde bulundu." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından öldürülenlerin ilk yardım görevlisi olduğuna dikkati çeken Lazzarini, ister görev yerlerinde isterse aileleriyle evlerinde olsun sivillerin her daim korunmasının önemini vurguladı.

"HESAP SORULMASI GEREKİR"

Lazzarini, "Acil müdahale ekiplerini, gazetecileri veya insani yardım çalışanlarını hedef almak ya da hayatlarını tehlikeye atmak, uluslararası hukuku açık ve bariz bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bu tür cinayetlerin artık rutin hale geldiğini belirten Lazzarini, "Bu 'yeni normal' olamaz. Hesap sorulması gerekir. Uluslararası insani hukuk istisnasız herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani görevlerini yürüten 15 personeli öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

FİLİSTİN KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar’ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Filistin Kızılayı'ndan dün yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç Komitesi ve Sivil Savunma Müdürlüğünden bir ekiple yürütülen çalışmalar sonucu 8'i ilk yardım, 5'i sivil savunma çalışanı ve 1'i de BM görevlisi olmak üzere 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edilmişti.

ACİL SORUŞTURMA AÇMA ÇAĞRISI

Refah'ta cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti

Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası taraflara bu suçlarla ilgili acil soruşturma açma çağrısı yapılmıştı.