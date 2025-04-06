UNRWA'dan Gazze uyarısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA)yeni açıklama geldi..

UNRWA, X hesabından İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin son durumu paylaştı.

İNSANİ YARDIM VE TİCARİ MALZEME GİRİŞİNE ENGELLEME

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne insani yardım ve ticari malzeme girişini engellediğine dikkati çekildi.

"DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

UNRWA ekipleri elinde kalan malzemelerle yardımları ulaştırmaya devam ediyor ancak stoklar tükenmeye yüz tuttu ve durum daha da kötüleşiyor. Ablukanın kaldırılması ve insani yardımların girişine tekrar izin verilmesi gerekiyor.

İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ DURDURMA KARARI

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.