Ürdün: Barış için gerekli değişiklikler İsrail'den gelmeli

Dışişleri Bakanı Safedi, Tel Aviv'in barış sürecini yok eden uygulamalara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakan Safedi açıklamasında, "Bölgede kapsamlı ve adil bir barışın tesisi için gerekli değişikliklerin Tel Aviv yönetiminden gelmesi gerekiyor." dedi.

"HUKUKSUZ İŞGAL SONLANDIRILMALI"

Safedi, İsrail'den beklenenlerin, iki devletli çözümü yok eden uygulamalarına son vermesi, Filistin topraklarına hukuksuz işgalini sonlandırması ve Filistin halkının meşru haklarını iade etmesi olduğunu söyledi.

"ÇATIŞMALARI ARTIRIR"

İsrail'in, işgalini sürdürmesi, barış sürecini yok eden uygulamalara, Filistin topraklarını ilhaka, Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetlerine, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere devam etmesinin çatışmaları artıracağını vurgulayan Safedi, bu durumda adil bir barışın tesis edilemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Eymen es-Safedi

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