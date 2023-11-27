Ürdün: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması bize karşı savaş ilanıdır Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, İsrail'e rest çekerek, "Filistinlilerin sürgün edilmesi kırmızı çizgidir. Bunun bize karşı savaş ilanı anlamına geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Devlet televizyonu El-Memleke'ye açıklamalarda bulunan Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Ürdün'ün Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürülmesini reddeden Mısır'ın tutumuna destek verdiğini aktararak her türlü sürgünün Filistin davasının tasfiyesi anlamına geleceğini ifade etti.

Hasavne, "Filistinlilerin sürgün edilmesi kırmızı çizgidir. Bunun İsrail ile 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasının temel bir ihlali olduğunu ve bize karşı savaş ilanı anlamına geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın yavaş yavaş ortadan kalktığına dikkati çeken Hasavne, ülkesinin de İsrail'e sunulan bu dokunulmazlığı bitirmek için çalıştığını ifade etti.

Hasavne, Hamas'la iletişim kurma ihtimaline ilişkin sorulan soru üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu söyledi.

"Ürdün'e gaz akışının kesilmesi ihtimali için alternatifleri araştırıyoruz"

İsrail ile yapılan gaz anlaşmasıyla alakalı da bunun şirketler arasında olduğunu ve henüz bir gaz kesintisi belirtisi görmediklerini söyleyen Hasavne, Ürdün'e gaz akışının kesilmesi ihtimali için alternatifleri araştırdıklarını aktardı.