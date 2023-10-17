Ürdün Kralı 2'nci Abdullah Almanya'da konuştu: Filistin'den mülteci istemiyoruz Almanya Başbakanı Scholz ile görüşen Kral Abdullah, "Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır" dedi. Abdullah, meselenin Gazze ve Batı Şeria'da çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Almanya'yı ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Abdullah, Filistinli mülteciler konusunda mesajlar verdi.

Ürdün, en çok Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

"Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır"

Kral Abdullah, Filistinli mültecilerin Mısır ve Ürdün'e itilmeye çalışılması konusunda uyardı, insani durumun Gazze ve Batı Şeria içinde ele alınması gerektiğini söyledi:

Bu, kırmızı çizgimizdir. Çünkü bunun, bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar yaratmaya yönelik planı olduğunu düşünüyorum. Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır.

"Başkalarının omuzlarına yüklenmemeli"

Kral Abdullah, Filistin meselesinin ve Filistinlilerin geleceklerinin başkalarının omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Gazzelilerin yiyecek, su ve elektrik eksikliği yaşamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ürdün Kralı, "Dünya, her iki taraftaki sivil ölümleri kınamalı." dedi ve ekledi:

Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gerilimi düşürmeye yönelik çalışmak ve bu çatışmanın tüm taraflarındaki masum sivilleri koruyabilmek zorunludur.



Bu şiddet döngüsünü her yıl devam ettiremeyiz. İsraillileri ve Filistinlileri bir araya getiren ve İsraillilerle Arapların bir araya gelmesine olanak tanıyan bir siyasi ufuk olmadığı sürece bu, hiçbirimizin karşılayamayacağı bir şiddet döngüsü olmaya devam edecek.

Ürdün'deki Filistinli sayısı

Birleşmiş Milletler'e göre, Ürdün'de halihazırda 2 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli yaşıyor.

İsrail ordusu, beklenen kara saldırısı öncesinde Gazze nüfusunun büyük bir kısmının yer değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

"Savaşın genişlemesi tehdidi gerçek"

Ürdün Kralı, tüm bölgenin yeni ölüm ve yıkım döngüsü tarafından uçurumdan düşmenin eşiğine getirildiğini anlattı.

Gazze'deki "son derece trajik ve tehlikeli durumun" savaş durdurulmazsa daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Abdullah, “Bu savaşın genişlemesi tehdidi gerçek." ifadesini kullandı.

Daha geniş bir çatışmanın herkese maliyetinin "çok fazla" olacağını da ifade eden Abdullah, "O noktaya varmamamızı sağlamak için tüm çabalara ihtiyacımız var." diye ekledi.

Scholz: Çatışmaya müdahale etmeyin

Scholz da ortak basın toplantısında, Orta Doğu'da gerginliğin önlenmesi çağrısında bulunarak, "Hizbullah ve İran'ı çatışmaya müdahale etmemeleri konusunda açıkça uyarıyorum." dedi.

Almanya Başbakanı, Ürdün ile bölgede "korkunç yangını" önlemek gibi ortak bir hedefe sahip olduklarını söyledi.

Şansölye, "Gazze'deki Filistin halkı da Hamas'ın kurbanı." şeklinde konuştu.