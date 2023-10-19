Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Sisi ile görüşmek için Mısır'a gitti Gazze'ye saldırılarını artıran İsrail'in ardından Ürdün ve Mısır arasında liderler düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken, bölge ülkeleri arasındaki diplomasi trafiği yoğunlaştı.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Kral Abdullah, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından havalimanında karşılandı.

Ürdün Kralı Mısır'da

Ürdün'den yapılan açıklamada, Abdullah ve Sisi'nin "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurma yollarını görüşeceği" belirtildi.

Sisi ve Kral Abdullah, bu hafta Ürdün'de ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmelerde bulunacaktı.

Ancak Ürdün, El Ehli hastanesine düzenlenen ölümcül saldırının ardından görüşmeyi iptal etti.

İsrail ile normalleşen ilk Arap ülkeleri

AFP'nin aktardığına göre, Mısır ve Ürdün, sırasıyla 1979 ve 1994'te İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleriydi.

İki ülke, o dönemden beri İsrail ve Filistin arasında kilit arabulucular oldu.

Kral Abdullah: Mülteciye hayır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Kral Abdullah, "Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır" demişti.

Abdullah, meselenin Gazze ve Batı Şeria'da çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Mısır: 1 milyon Filistinliyi Avrupa alsın

Batılı ülkeler, yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesi yönünde Kahire'ye baskıyı artırıyor.

Duruma tepki gösteren Mısır ise "Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları siz alın" şeklinde bir tavır sergiliyor.

Financial Times'ın haberine göre, üst düzey bir Mısırlı yetkili, Avrupalı bir mevkidaşına, "1 milyon kişiyi almamızı mı istiyorsunuz? Onları Avrupa'ya göndereceğiz." dedi.