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    Ürdün Kralı Abdullah, Prens Hamza'ya kısıtlama getirdi

    41 yaşındaki Prens; hareket, ikamet yeri ve iletişim konusundaki önlemlerle karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 18:06
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    Ürdün Kralı Abdullah, Prens Hamza'ya kısıtlama getirdi

    Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, geçen yıl darbe girişimiyle suçlanıyordu.

    ABD basını, geçen yıl, Prens Hamza'yla birlikte 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını yazmıştı.

    Prens Hamza'ya karşı yeni karar

    Konuyla ilgili kararnameye dair Kraliyet Mahkemesi'nden yeni bir adım atıldı.

    Bu kapsamda Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın, üvey kardeşi Prens Hamza'nın hareketlerine, ikamet yerlerine ve iletişimlerine kısıtlamalar getirdiği duyuruldu.

    Karşı karşıya kaldığı suçlamalar

    Kararnamenin Kraliyet Ailesi Yasası uyarınca oluşturulan Konsey tarafından aralık ayında yayınlanan tavsiyenin ardından geldiği kaydedildi.

    Middle East Monitor internet sitesinin aktardığına göre, Nisan 2021'de Ürdün'deki yetkililer, 41 yaşındaki Prens'in "ülkedeki güvenliği istikrarsızlaştırmak ve vatandaşları devlete karşı kışkırtmak" için yabancı kuruluşlarla koordinasyon içinde olduğunu belirtmişti.

    Kral Abdullah'a bağlılık sözü verdi

    41 yaşındaki Prens Hamza, ev hapsinde tutulduğunu da belirttiği bir videoda iddiaları yalanlamıştı.

    Kraliyet Ailesi büyüklerinin arabuluculuğundan kısa bir süre sonra Kral Abdullah'a bağlılık sözü veren Prens Hamza, ceza almaktan kurtulmuştu.

    Ürdün Kralı Abdullah, Prens Hamza ya kısıtlama getirdi #1

    Ürdün Kralı Abdullah, Prens Hamza ya kısıtlama getirdi #2


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