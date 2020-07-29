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    Ürdün'de gıda zehirlenmesi: 1 ölü, 700 yaralı

    700 kişi, bir dönerci dükkanında yediği dönerlerden zehirlendi. Zehirlenen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
    • AA
    • 29.07.2020 - 13:21
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    Ürdün'de gıda zehirlenmesi: 1 ölü, 700 yaralı

    Ürdün'ün Belka vilayetinde gıda zehirlenmesi yaşandı.

    Ürdün Sağlık Bakanlığı, gıda zehirlenmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Belka vilayetinin Ayn el-Başa bölgesinde bir restoranda yedikleri dönerden zehirlenen 700 kişinin hastanelere kaldırıldığı, 5 yaşındaki bir çocuğun ise kurtarılamadığını belirtti.

    BAŞTA ÇOCUKLAR OLMAK ÜZERE BAZI VAKALAR YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Açıklamada, zehirlenenlerin bir kısmının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, özellikle çocuklar başta olmak üzere bazı vakaların ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

    DÖNERDEN ZARARLI BAKTERİ ÇIKTI

    Zehirlenmeye yol açan dönerden alınan örneklerin laboratuvar testlerinde "Campylobacter" bakterisinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, restoranda yapılan incelemede soğutma ünitesinin bozuk olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

    GIDALAR SAĞLIKSIZ ORTAMDA HAZIRLANMIŞ

    Açıklamada ayrıca, restorandaki incelemede gıdaların sağlıksız ortamda hazırlandığının tespit edilmesinden sonra işletmenin kapatıldığı bilgisine yer verildi.

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