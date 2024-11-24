Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınlarında çatışma çıktı

AA
Ürdün'ün başkenti olan Amman'da korku dolu anlar...
Başkentte bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarına gelen bir şahıs, güvenlik güçlerine ateş açtı.
Ateşe karşılık veren güvenlik güçleri, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
SALDIRGAN ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ
Ürdün Genel Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen olayda, ateş açan kişinin öldürüldüğü ifade edildi.
3 ASKER YARALANDI
Saldırganın ateş açması sonucu güvenlik güçlerinden 3 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan personelin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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