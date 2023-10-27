Ürdünlüler, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi Filistinlilere destek vermek için toplanan Ürdünlüler, İsrail ile hayata geçirilen barış anlaşmasının iptal edilmesini istedi.

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AA & Ensonhaber

Ürdün, İsrail karşıtı gösteriye sahne oldu.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce sivil hayatını kaybetti.

Ürdünlülüer, bombardımanların altında kalan Filistinlilere destek vermek üzere sokaklara döküldü.

İsrail'le barış anlaşmasının iptalini istediler

Gazze Şeridi'ne destek için yürüyüş düzenleyen yüzlerce Ürdünlü, İsrail ile yapılan barış anlaşmasının iptal edilmesini istedi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin çağrısıyla başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan yüzlerce Ürdünlü, En-Nahil Meydanı'na doğru yürüdü.

Halk, ellerindeki pankartlarla Gazzelilerin yanında olduğunu söylerken, İsrail'e ise tepki gösterdildi.

Gazze'de İsrail saldırılarının bilançosu

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini duyurdu.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, gece buldozerler ve çok sayıda askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi. Baskınla eşzamanlı olarak İsrail uçakları Cenin semalarında uçuş gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı.

İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus ve Kalkilya kentlerine de baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı.

Salgınlar ve cilt hastalıkları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, binlerce Filistinlinin İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek sığındığı hastanelerdeki duruma ilişkin şunları söyledi:

Yaklaşık 50 binden fazla yerinden edilmiş Filistinli, Şifa Hastanesi'nde, on binlercesi bölgedeki farklı hastanelerde, binlercesi de okullarda.



Tüm bu durum, bölge sakinleri için ortamı güvensiz hale getiriyor. Bu da salgın hastalıkların ve cilt hastalıklarının yayılmasına yol açıyor.

Enfeksiyon tehlikesi

Gazze'de 3 binden fazla cilt hastalığı ve bulaşıcı hastalığın yanı sıra yerinden edilmişler arasında hızla yayılan onlarca suçiçeği vakasını tespit ettiklerini aktaran Kudra, şöyle dedi:

Su ve kişisel hijyen olanağının olmayışı, hastanelerdeki yaralıların daha fazla enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Yerlerinden edilen Filistinliler de bu hastanelerde kalıyor.

"Felaketle karşı karşıyayız"

Kudra, "Gazze'de ilerleyen zamanda ciddi sonuçlar doğuracak büyük bir insani, sıhhi ve çevre felaketiyle karşı karşıya olunduğu" uyarında bulundu.

Bakanlık sözcüsü, saldırıların, insani ve genel sağlık düzeyindeki etkilerinin, Gazze Şeridi'ndeki yaşamın ve geçim kaynaklarının geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

Gazeteciler de hedefte

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.