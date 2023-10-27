Moskova'da İran-Hamas görüşmesi: Gazze'deki durumu konuştular İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Hamas siyasi heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durum masaya yatırıldı.

AA

Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Hamas, önce Rus yetkililerle görüştü.

Hamas üyelerinin görüşmeleri İran yetkilileriyle devam etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Filistinli direniş grubu Hamas'ın siyasi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmedeki isimler

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un da yer aldığı heyetle görüştü.

Gazze Şeridi'ndeki durum masada

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, dün Moskova'da temaslarda bulunmuştu.

Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de Rus yetkililerle bir araya gelmişti.

Hamas heyetinin Moskova temasları

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin temaslarda bulunmak üzere Moskova’yı ziyaret ettiğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un da yer aldığı heyetin Moskova’yı ziyaret ettiği belirtilmişti.

Rus yetkililerin Merzuk’la görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yabancı rehinelerin derhal serbest bırakılması konusunda Rusya'nın tutumunun da devamı amacıyla kendisiyle temaslarda bulunulduğu, Rus ve diğer yabancı vatandaşların Filistin anklavından tahliyesinin sağlanmasına ilişkin konuların da ele alındığı kaydedilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hamas heyetiyle görüşme planlamadığını belirterek, görüşmelerin Rusya Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde gerçekleştirildiğini söylemişti.

İsrail’den ziyarete kınama

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, "Hamas'ın DEAŞ'tan daha kötü bir terör örgütü olduğunu" iddia ederek, Hamas liderliğinin 1400 İsraillinin ölümü, 220 kadar İsraillinin esir alınmasından sorumlu olduğunu savundu.

İsrail'in Hamas'ın "üst düzey yetkililerinin" Moskova'ya davet edilmesini kınadığını aktaran Haiat, bunun "terörü desteklemek ve Hamas teröristlerinin katliamlarını desteklemek anlamına geldiğini" öne sürdü.

İsrail, Rus hükümetinden Hamas heyetini "derhal sınır dışı etmesini" istedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)