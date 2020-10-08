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- Ursula Andress’in giydiği bikini 500 bin dolara satılacak
Ursula Andress’in giydiği bikini 500 bin dolara satılacak
James Bond’un ilki olan 1962 yapımı 'Dr. No'da oyuncunun giydiği ikonik bikinin 500 bin dolar yani 3.9 milyon liraya satılması planlanıyor.
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 10:31
İngiliz ajan filmi serisi James Bond’un ilki olan 1962 yapımı 'Dr. No'da Ursula Andress’in giydiği bikininin açık artırmayla satılacağı açıklandı.
Müzayede şirketi Profiles in History’den yapılan açıklamada, “dünyanın en ünlü bikinisinin” 12 - 13 Kasım’da ABD’de internetten yapılacak açık artırmayla satılacağı duyuruldu.
BİKİNİN FİYATI 500 BİN DOLAR
İlk “Bond kızı” olan Ursula Andress’in filmde giydiği ve bikininin yaygınlaşmasını sağlayan ikonik bikininin 500 bin dolara (3.9 milyon lira) satılması bekleniyor.
BAŞKA GİYSİLER DE VAR
Müzayedede satılacak diğer eşyalar arasında “Ölümsüz Elmaslar” filminde Ernst Blofeld’in giydiği imzalı gri ceket ve 1973 yapımı “Yaşamak İçin Öldür” filminde James Bond’u canlandıran Roger Moore’un giydiği pijama da yer alıyor.