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Ursula Andress’in giydiği bikini 500 bin dolara satılacak

Ursula Andress’in giydiği bikini 500 bin dolara satılacak

James Bond’un ilki olan 1962 yapımı 'Dr. No'da oyuncunun giydiği ikonik bikinin 500 bin dolar yani 3.9 milyon liraya satılması planlanıyor.