Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı'na tekrar aday oldu Leyen, yeniden 5 yıl süreyle AB Komisyonu Başkanlığı'na seçilmek istiyor. Alman siyasetçi, "İkinci dönem için aday olmak istiyorum" dedi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görevini ikinci döneme uzatmak istiyor.

Alman siyasetçi von der Leyen, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündemde haziranda düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve sonrasında yeniden oluşacak AB Komisyonu Başkanlığı vardı.

CDU'nun üye olduğu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) tüzüğünde AP seçimleri için liste başı adayı gösterilmesinin, bu adayın daha sonra AB Komisyonu Başkanlığı'na geçmesinin öngörüldüğünü anlatan Merz, bu konudaki son kararın 6-7 Mart’ta Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek EPP Genel Kurulu'nda alınacağını belirtti.

"Von der Leyen’i oy birliğiyle önerdik"

Merz, ancak önce EPP’ye üye partilerin bu aday için öneride bulunmaları gerektiğini ifade ederek şöyle dedi:

Biz, bu öneriyi yaptık. Biz, CDU Yönetim Kurulu'nda von der Leyen’i oy birliğiyle EPP’nin liste başı adayı olarak önerdik.

5 yıllık süre arayışı

Von der Leyen'in EPP Genel Kurulu'nda oy birliğiyle AP seçimleri için liste başı aday gösterilmesi konusunda elinden geleni yapacağını vurgulayan Merz, daha sonra von der Leyen'in yeniden 5 yıl süreyle AB Komisyonu Başkanlığı'na gelmesini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Merz, von der Leyen’e özellikle pandemi döneminde gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür ederek, gelecek dönemde AB için güvenlik ve refahın korunmasının önemli konular olduğunu vurguladı.

"İkinci dönem için aday olmak istiyorum"

Von der Leyen de 5 yıl boyunca AB Komisyonu'nun başkanlığını yaptıktan sonra bilinçli ve iyi düşünülmüş şekilde bu kararı aldığını belirterek şöyle konuştu:

İkinci dönem için aday olmak istiyorum. CDU'ya EPP seçimlerinde beni liste başı adayı gösterdiği için müteşekkirim.

"Avrupa'ya olan tutkum arttı"

5 yıllık görevi süresinde deneyiminin arttığını anlatan von der Leyen, şöyle dedi:

Bu 5 yıl boyunca sadece Avrupa'ya olan tutkum artmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa'daki insanlar için ne kadar çok şey başarılabileceğine dair deneyimim de arttı.

2005-2009 yıllarında Almanya Aile, Kadın, Yaşlılar ve Gençlik Bakanı, 2009-2013 yıllarında Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve 2013-2019 yıllarında Almanya Savunma Bakanı olan 7 çocuk annesi von der Leyen, 2019’dan beri AB Komisyonu Başkanlığını yürütüyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 9 Haziran’da düzenlenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)