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    Ursula von der Leyen, Kiev'de Vladimir Zelensky ile görüşecek

    Ukrayna ziyareti planlayan AB Komisyonu Başkanı, hafta içi Vladimir Zelensky ile görüşme gerçekleştirecek.
    • AA
    • 05.04.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:52
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    Ursula von der Leyen, Kiev'de Vladimir Zelensky ile görüşecek

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önümüzdeki günlerde Kiev'e hareket edecek.

    Ursula von der Leyen, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek.

    KİEV'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

    AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer Twitter hesabından açıklama yaparak, von der Leyen'e AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de eşlik edeceğini bildirdi.

    Ziyaretin detaylarıyla ilgili bilgi henüz verilmedi.

    Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da geçen hafta Kiev'e giderek resmi temaslarda bulunmuştu.

    Ursula von der Leyen, Kiev de Vladimir Zelensky ile görüşecek #1


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